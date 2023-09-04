Российские военные сообщили об отражении четырех атак ВСУ в ЛНР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Войска РФ отразили четыре атаки вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 5-й бригады национальной гвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

По словам Савчука, также на красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение по штурмовой группе 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа.

Потери Украины на этом направлении составили более 50 военнослужащих, также уничтожена боевая машина пехоты и пикап, заявил офицер.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 20 артиллерийских позиций, поражен 120-мм миномет противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр".