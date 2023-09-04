Главы Центробанков РФ и Турции проведут встречу в Сочи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан проведут встречу в рамках переговоров лидеров двух стран в Сочи.

"Сегодня также здесь присутствуют главы Центробанков, они проведут отдельную встречу", - сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эргоган отметил, что встреча глав Центробанков будет важным шагом в развитии товарооборота между Турцией и Россией в национальных валютах.