Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Главы Центробанков РФ и Турции проведут встречу в Сочи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан проведут встречу в рамках переговоров лидеров двух стран в Сочи.

"Сегодня также здесь присутствуют главы Центробанков, они проведут отдельную встречу", - сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эргоган отметил, что встреча глав Центробанков будет важным шагом в развитии товарооборота между Турцией и Россией в национальных валютах.

Реджеп Тайип Эрдоган Сочи Эльвира Набиуллина Турция ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе завершились

Коэффициент территории по полису ОСАГО вырос в 17,6 раз для грузовиков из недружественных стран

Свергнувший лидера Габона генерал стал президентом страны

Свергнувший лидера Габона генерал стал президентом страны

Эрдоган попросил Путина о дополнительных самолетах для борьбы с пожарами

В белгородском поселке Уразово 116 домов пострадали при обстрелах в выходные

Ситибанк намерен до конца года демонтировать в РФ все свои банкоматы

Ситибанк намерен до конца года демонтировать в РФ все свои банкоматы

Житель Курской области получил 20 лет заключения по делу о госизмене

Twitch оштрафован на 13 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Более 50% россиян не поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Владелец Tinder оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян

Владелец Tinder оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });