В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Губернатор отметил, что на месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.