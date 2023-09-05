В ЛНР сообщили о покушении на главу регионального Таможенного комитета
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Покушение на главу Таможенного комитета Луганской народной республики Юрия Афанасьевского совершено в Луганске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах столицы ЛНР.
"Согласно имеющимся данным, в доме потерпевшего была заложена взрывчатка. Но это предварительно. Более точные результаты будут после проведения следствия", - сказал источник.
По информации собеседника агентства, Афанасьевский жив.