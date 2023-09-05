Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В ЛНР сообщили о покушении на главу регионального Таможенного комитета

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Покушение на главу Таможенного комитета Луганской народной республики Юрия Афанасьевского совершено в Луганске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах столицы ЛНР.

"Согласно имеющимся данным, в доме потерпевшего была заложена взрывчатка. Но это предварительно. Более точные результаты будут после проведения следствия", - сказал источник.

По информации собеседника агентства, Афанасьевский жив.

ЛНР Луганск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Таможенного комитета ЛНР госпитализирован с травмами после покушения

Военная операция на Украине

Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек

ФСБ задержала жителя Кубани за попытку присоединиться к ВСУ

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Минобороны заявило о поражении украинского дрона над Калужской областью

Более 630 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Более 630 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

Временный управляющий российской "дочки" Google выявил у нее признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий российской "дочки" Google выявил у нее признаки преднамеренного банкротства

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });