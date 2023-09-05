Экс-глава Таможенного комитета ЛНР госпитализирован с травмами после покушения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава Таможенного комитета Луганской народной республики Юрий Афанасьевский ранен в результате покушения, подозреваемая в его совершении задержана, сообщил Следственный комитет РФ.

"Мужчина и его сын получили множественные травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью угрозы нет", - говорится в сообщении.

Как сообщают в СКР, задержана подозреваемая в покушении на убийство бывшего чиновника.

По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В СК РФ сообщают, что задержанная дала признательные показания.