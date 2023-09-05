Пескову неизвестно, принял ли Эрдоган приглашение Путина отдохнуть в Сочи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры России и Турции всегда приглашают друг друга в гости, это демонстрирует тесный и дружественный характер отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мне неизвестно о том, что он принял такое приглашение", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, принял ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашение российского лидера Владимира Путина отдохнуть в Сочи, озвученное, когда лидеры прощались накануне.

"Но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию. Это лишний раз демонстрирует, насколько тесными и дружественными являются их отношения", - резюмировал Песков.

Путин и Эрдоган провели встречи в Сочи в понедельник.