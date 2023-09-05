Пропавший в горах Башкирии марафонец найден мертвым

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружено тело туриста, потерявшегося в горах в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"Пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", - говорится в сообщении. Причины происшествия выясняются.

Поиски 43-летнего мужчины, который участвовал в марафоне от Русского географического общества и не вернулся домой в назначенное время, начались накануне. В ходе поисков на базе "Малиновая" был обнаружен его автомобиль.

Во вторник к поискам, помимо спасателей, привлекли волонтеров и пожарно-спасательный вертолет.