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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Пропавший в горах Башкирии марафонец найден мертвым

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Обнаружено тело туриста, потерявшегося в горах в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"Пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", - говорится в сообщении. Причины происшествия выясняются.

Поиски 43-летнего мужчины, который участвовал в марафоне от Русского географического общества и не вернулся домой в назначенное время, начались накануне. В ходе поисков на базе "Малиновая" был обнаружен его автомобиль.

Во вторник к поискам, помимо спасателей, привлекли волонтеров и пожарно-спасательный вертолет.

Башкирия Русское географическое общество
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