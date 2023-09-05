Движение по Крымскому мосту возобновилось после временной остановки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта после остановки почти на полтора часа, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Информация об остановке автомобильного движения на Крымском мосту была опубликована в 19:31, о возобновлении - в 20:53.

В предыдущий раз движение по Крымскому мосту перекрывалось в ночь на 2 сентября, когда ВСУ пытались атаковать мост тремя безэкипажными катерами, которые были уничтожены.