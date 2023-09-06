Минобороны РФ заявило, что тактическое положение на запорожском направлении не менялось

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области, изменений в тактическом положении российских войск на данном направлении нет, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Российские войска на купянском направлении улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка (ЛНР), сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

"В районе города Артемовск Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что в ходе боев на данном направлении украинские силы потеряли до 285 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое Донецкой народной республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении составили свыше 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20.

"На красно-лиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны.

Он заявил, что потери украинской армии на данном направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

Конашенков также сообщил, что на херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица "Мста-Б".

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 17 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах", - сказал Конашенков.