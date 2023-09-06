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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Что произошло за день: среда, 6 сентября

Решение ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты, реакция Кремля на планы проведения армяно-американских учений, отмена санкций против бывшего CEO Ozon

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ увеличит ежедневный объем продажи валюты в рамках инвестирования ФНБ до 21,4 млрд рублей. С 14 по 22 сентября продажа валюты запланирована в объеме 150 млрд рублей. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

- Минобороны РФ заявило, что тактическое положение на запорожском направлении не менялось. По данным российских военных, отражены четыре атаки вооруженных сил Украины в районах Вербового и Работино Запорожской области.

- "Газпром" заявил о несогласии с позицией Молдавии по долгу страны за газ. Там настаивают, что долг подтверждается двусторонними документами поставщика и покупателя, а также решениями коммерческого арбитража. В связи с проведенным Кишиневом аудитом "Газпром" заявил, что "аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной".

- Минобороны Армении сообщило о запланированных 11-20 сентября армяно-американских военных учениях, в ходе которых будет отрабатываться стабилизация между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле планы Еревана вызывают настороженность.

- Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 6 сентября признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

- Минэнерго РФ внесло в правительство и администрацию президента РФ проект указа о запрете "серого" экспорта топлива: право экспортировать нефтепродукты будут иметь только нефтеперерабатывающие заводы.

- Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Александра Шульгина, а санкции против бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна - оставить в силе.

- Суд продлил еще на два месяца арест Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма в связи с постановкой "Финист Ясный сокол".

- Акулы потопили в Коралловом море катамаран кругосветной экспедиции РГО. На борту находились три человека, никто из них не пострадал.

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