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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и сотрудничество в разных сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате "ОПЕК плюс". Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении.

"Выражено удовлетворение развитием многопланового сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях", - отмечает пресс-служба.

Владимир Путин Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия
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