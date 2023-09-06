Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и сотрудничество в разных сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате "ОПЕК плюс". Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении.

"Выражено удовлетворение развитием многопланового сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях", - отмечает пресс-служба.