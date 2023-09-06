Иркутская ГЭС вновь увеличит сбросы воды на фоне высокого уровня в Байкале

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иркутская ГЭС с 7 сентября увеличит сброс воды до 3,3 тыс. кубометров в секунду, а с 11 сентября - до 3,4 тыс. кубометров в секунду. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Енисейском бассейновом управлении Росводресурсов.

"Соответствующее решение в среду приняла межведомственная рабочая группа в связи с высоким уровнем воды в озере Байкал. Очередное заседание рабочей группы, на котором вновь будет рассматриваться вопрос о расходах иркутского гидроузла, назначено на 13 сентября", - сказал представитель управления.

Он уточнил, что сбросы Братской и Усть-Илимской ГЭС, которые находятся ниже по течению Ангары, оставлены на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что в конце августа межведомственная рабочая группа санкционировала увеличение со 2 сентября сбросов Иркутской ГЭС с 3,1 тыс. до 3,2 кубометров в секунду.

Иркутская ГЭС уже работала с максимальными сбросами в многоводном 2021 году - тогда ее расходы увеличивались до максимальных 3,6 тыс. кубометров в секунду, что вызывало подтопления в нижнем бьефе.

Иркутская ГЭС ("запирает" Байкал, образуя водохранилище) управляется ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация" (структура En+).