Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу детали для военной авиации

Контрабандные поставки осуществлялись, в том числе в интересах ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании и аресте граждан Украины и Центральной Азии, занимавшихся нелегальными поставками в страны Западной Европы деталей и комплектующих российский военной авиационной техники.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Всем фигурантам уголовного дела Лефортовским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что преступной группой из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии осуществлялось на постоянной основе приобретение в Российской Федерации и ремонт узлов и агрегатов боевых самолетов и вертолетов с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой).

В спецслужбе не уточнили число задержанных.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тыс. долларов США и 59 тыс. евро. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", - сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

В Кремле осудили планы США по поставке на Украину снарядов с обедненным ураном

Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Система ПВО сбила в Ростове-на Дону два БПЛА

Летевший на Москву беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

В Ростове-на-Дону сбит беспилотник

Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных

Что произошло за день: среда, 6 сентября

ФНБ в августе вырос на 390 млрд руб. - до 13,704 трлн руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });