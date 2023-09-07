ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу детали для военной авиации

Контрабандные поставки осуществлялись, в том числе в интересах ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании и аресте граждан Украины и Центральной Азии, занимавшихся нелегальными поставками в страны Западной Европы деталей и комплектующих российский военной авиационной техники.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Всем фигурантам уголовного дела Лефортовским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что преступной группой из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии осуществлялось на постоянной основе приобретение в Российской Федерации и ремонт узлов и агрегатов боевых самолетов и вертолетов с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой).

В спецслужбе не уточнили число задержанных.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тыс. долларов США и 59 тыс. евро. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", - сообщили в ЦОС ФСБ.