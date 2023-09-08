В Херсонской области эвакуировали местный избирком из-за ракетной атаки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия в Херсонской области эвакуирована из-за объявленной ракетной атаки, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"В Херсоне объявлена ракетная атака, субъектовая избирательная комиссия вынуждена перейти на "запасной аэродром", где связи нет", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в пятницу.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что местная избирательная комиссия была эвакуирована. "Дело в том, что у нас меняется там ситуация. В Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию", - отметила Памфилова.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.