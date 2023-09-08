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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения республики от нацистских захватчиков.

Как заявил Путин, ресурсы Донбасса "имели для врага колоссальное значение, завладеть ими было одной из целей Германии напасть на Советский Союз, и нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха".

Он отметил, что "яростное народное сопротивление" продолжалось без малого 700 дней.

Путин выразил уверенность, что "девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вёл их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие".

Владимир Путин Донбасс
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