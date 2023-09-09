Воспитанники и сотрудники детсада в Башкирии заразились кишечной инфекцией

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники башкирского управления Роспотребнадзора начали проверку по факту группового заболевания кишечной инфекцией воспитанников и сотрудников детского сада в Белорецке, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"Роспотребнадзором начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения по случаю группового заболевания острой кишечной инфекции среди детей и персонала в детском саду №19 в городе Белорецк", - говорится в сообщении.

В настоящее время детский сад закрыт и опечатан.

Как отметили в пресс-службе, "по предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания явился сальмонеллез".

По данным ведомства, угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается.