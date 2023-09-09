Явка на выборах в Херсонской области превысила 62%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 62% избирателей проголосовали на выборах депутатов Херсонской областной думы к вечеру субботы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня... На сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68%", - сказала она журналистам.

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. 8 сентября началась основная часть трехдневного голосования.