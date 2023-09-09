Явка на выборах парламента Запорожской области превысила 50%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 53% избирателей проголосовали на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области к вечеру субботы, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Явка к этому времени по выборам в Законодательное собрание составляет 53,01%", - сказала она журналистам.

Катющенко уточнила, что день голосования прошел спокойно, за процессом следят в том числе международные эксперты.

Руководитель избиркома напомнила, что 10 сентября, в последний день голосования, избирательные участки в городах будут работать с 8:00 до 16:00, а в селах - до 14:00.

Выборы парламента Запорожской области начались 31 августа. В течение восьми дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. 8 сентября началась основная часть трехдневного голосования.