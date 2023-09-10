Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Военные РФ отразили на запорожском направлении шесть атак ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили за сутки шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, по две атаки на купянском и донецком, по одной - на красно-лиманском и южно-донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ ДНР.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

"На красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

"Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что армия Украины на донецком направлении потеряла до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

"В районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur производства Швеции", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое, за сутки "уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ", - сообщил представитель военного ведомства.

Он заявил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой народной республики.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на южно-донецком направлении составили: свыше 130 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

"В районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

Конашенков заявил, что потери ВСУ на купянском направлении составили: до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

По его словам, районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Как сказал Конашенков, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА самолетного типа сбила система ПВО под Белгородом

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Боевую гранату нашли рядом с избирательным участком в Херсонской области

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Открылись избирательные участки во всех регионах РФ, где проходят выборы

Один из избирательных участков в Запорожье уничтожен в результате атаки дронов

Заксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором региона

Заксобрание ЯНАО избрало Артюхова губернатором региона

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море трех катеров с десантом ВСУ

Рядом с Крымом уничтожено восемь украинских БПЛА

Глава Крыма сообщил о еще двух сбитых беспилотниках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });