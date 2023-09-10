Военные РФ отразили на запорожском направлении шесть атак ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили за сутки шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, по две атаки на купянском и донецком, по одной - на красно-лиманском и южно-донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ ДНР.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики.

"На красно-лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

"Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что армия Украины на донецком направлении потеряла до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

"В районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur производства Швеции", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое, за сутки "уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ", - сообщил представитель военного ведомства.

Он заявил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой народной республики.

По данным Конашенкова, потери армии Украины на южно-донецком направлении составили: свыше 130 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

"В районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

Конашенков заявил, что потери ВСУ на купянском направлении составили: до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

По его словам, районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Как сказал Конашенков, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30".