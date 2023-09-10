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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В МВД не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований в субъектах страны, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

Об этом он сказал в воскресенье на заседании по обеспечению правопорядка на выборах в Единый день голосования 2023 года.

Давыдов отметил, что в МВД поступило около двух тысяч обращений о нарушениях, связанных с проведением выборов. Возбуждено шесть уголовных дел по статьям 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и 167 УК РФ (о повреждении имущества).

МВД РФ
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