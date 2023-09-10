Омбудсмен получила более 40 жалоб на нарушения предвыборной агитации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На данный момент в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой поступило более сорока обращений, связанных с нарушениями предвыборной агитации.

"Всего мы получили 41 обращение на сегодняшний день, касающиеся нарушений предвыборной агитации", - сказала она журналистам в воскресенье.

Москалькова отметила, что 20 звонков были консультативного плана, касающиеся места нахождения участка, порядка голосования. "В первый день голосования, когда образовалась электронная пробка, вот здесь мы получали звонки", - уточнила омбудсмен.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что совет традиционно проводит мониторинг хода выборов по всей стране. Члены СПЧ работают в 12 регионах России, в том числе в Москве.

Как подчеркнул Фадеев, "то, что я наблюдаю, и что сообщают коллеги - нареканий нет".

"Мое впечатление и по этому году, и по прошлому, и коллеги все это считают, что российская избирательная система самая совершенная в мире - надо отдавать себе в этом отчет", - сказал он.

Глава СПЧ отметил "очень высокий уровень общественного контроля". "Эта планка была задана на прошлых выборах президента, за это время подготовлено сотни тысяч общественных наблюдателей", - пояснил Фадеев.

Он напомнил, что электронное голосование в этом году проводится в 25 субъектах РФ.

"С моей точки зрения очень важно, что здесь нет суеты, очень серьезный подход, без спешки. Потому что очень важно спокойно преодолеть скептицизм - новое явление, история, много скептиков. И через несколько лет думаю, что практически все регионы будут иметь возможность электронного голосования", - сообщил Фадеев.

Глава СПЧ также отметил, что в этом году многие отмечают отсутствие конфликтов на выборах. "Скучно. Вот раньше было скандалы, интересно, наезды. Но все-таки выборы в органы власти - это не цирк. Это в цирке клоуны и акробаты, и я не вижу здесь проблемы. Важно, чтобы кандидаты предлагали серьезные программы развития своих регионов и городов. Это важнее всего", - заявил он.