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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

К воскресенью составлено 143 протокола о нарушениях в ходе избирательных кампаний

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время составлено более 140 протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями, сообщила в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Составлено 143 протокола об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями, из них за прошедшие сутки 23. Возбуждено шесть уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые не относятся к нарушению законодательства о выборах, но в целом связаны с обстановкой вокруг избирательного процесса", - сказала она в информационном центре ЦИК.

В частности, среди уголовных дел: в Екатеринбурге произошла кража агитационного материала, умышленное повреждение имущества (автомашины) члена УИК; в Пермском крае в городе Кизел - по факту нанесения побоев лицу, проводившему агитационные мероприятия; в Донецкой Народной Республике, Республике Коми и Москве - заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Наряду с этим, органами МВД России зафиксирован ряд других фактов, характеризующих обстановку вокруг выборов, в первую очередь относящихся к вопросам безопасности.

В частности, 2 сентября был произведен артиллерийский обстрел образовательной школы № 54 в Донецке, в которой размещается УИК № 224. В результате обстрела получил ранение сотрудник полиции, осуществлявший охрану общественного порядка на этом участке, сообщила Памфилова.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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