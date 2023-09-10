В ЦИК РФ поступило 281 обращение о возможных нарушениях на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступило более 280 обращений о возможных нарушениях на выборах, сообщила в воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас обращений не так много в целом. На сей момент нам поступило 281 такое обращение, в которых, предположительно, могут быть указаны возможные нарушения", - сказала она в информационном центре ЦИК.

Из них 104 касались недостатков организации голосования на выборах в Москве. Остальные обращения по поводу возможных нарушений были связаны с вопросами агитации, информирования о месте голосования, оборудования избирательных участков, защиты прав наблюдателей. Они носили единичный характер, отметила глава комиссии.

По ее словам, также поступило 3 395 звонков на горячую линию ЦИК; основная часть - от избирателей столицы.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.