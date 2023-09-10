Действующий губернатор Клычков лидирует на выборах главы Орловской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) набирает 75,77% по итогам обработки 16,83% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - кандидат от партии ЛДПР, заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Владислав Числов (11,64%), на третьем - кандидат от партии "Новые люди", депутат областного совета Светлана Ковалева (9,47%).

Ранее в воскресенье Клычков в эфире "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что по состоянию на 19:30 по Москве явка избирателей на выборах губернатора Орловской области составила выше 54%.

В 2018 году Клычков победил на выборах губернатора с 83,5% голосов.