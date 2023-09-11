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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующие губернаторы четырех регионов ЦФО лидируют на выборах глав регионов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Руководители четырех областей Центральной России продолжают лидировать на выборах глав регионов.

По данным ЦИК РФ, действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия") лидирует по результатам обработки 81,75% протоколов УИК, набирая 77,44% голосов.

На выборах губернатора Ивановской области по результатам обработки 47,24% протоколов с результатом 83,1% лидирует действующий губернатор Станислав Воскресенский от партии "Единая Россия".

Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ) набирает 79,67% по итогам обработки 51,37% протоколов.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин от "Единой России" лидирует на досрочных выборах главы региона, набирая 86,91% голосов избирателей после обработки 29,71% протоколов.

ЦФО Центральный федеральный округ Станислав Воскресенский Андрей Клычков Александр Гусев
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