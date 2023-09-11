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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Кожемяко побеждает на выборах губернатора Приморья с 72,8% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора региона набрал 72,78% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

За ним следует кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 9,83% голосов. На третьем месте кандидат от партии "Коммунисты России", первый секретарь Приморского краевого комитета партии Александр Андони набрал 5,94% голосов.

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", директор ООО "ЭКО Система" Кирилл Рудюк набрал 4,77 % голосов.

Кандидат от "Казачьей партии РФ", предприниматель Денис Ковалев получил 3,89% голосов.

Явка избирателей на выборах губернатора Приморья на 18:00 часов составила 43,2%.

Олег Кожемяко на выборах губернатора Приморья в 2018 году победил, набрав 62% голосов.

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