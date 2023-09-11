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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий новосибирский губернатор Травников лидирует на выборах, набрав почти 76% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов по итогам обработки всех протоколов, сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

На втором месте - кандидат от КПРФ, депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (10,72%), на третьем - вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), набравший 7,14% голосов. На четвертом - бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия - За Правду") - 4,34%.

Явка составила 31,86%, ДЭГ использовали более 76 тысяч 175 из 89 тыс. 117 человек, подавших соответствующие заявления.

Губернатор Травников поблагодарил всех участников избирательного процесса, сказав, что выборы прошли максимально спокойно, "уважительно и даже вежливо".

Численность избирателей в регионе - 2 млн 174 тыс. 422 человека, создано более 1,8 тыс. участковых избирательных комиссий.

Андрей Травников ДЭГ Новосибирск
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