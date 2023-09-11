Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией региона

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых беспилотниках над территорией Яковлевского горокруга минувшей ночью.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о двух БПЛА, сбитых над регионом.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло около 01:20 по Москве 11 сентября.