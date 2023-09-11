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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Собянин набрал на выборах 76,39% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы действующий глава города Сергей Собянин получил 76,39% голосов, следует из данных Центризбиркома.

Член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов получил второе место с 8,11% голосов; на третьем месте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов с 5,61% голосов.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") получил 5,34% голосов; первый зампредседателя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев - 3,93% голосов.

Центризбирком Сергей Собянин Москва
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