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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МИД РФ запланировал назначить нового посла России в Японии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва намерена назначить нового посла России в Японии, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Будем, конечно", - сказал он журналистам на "полях" ВЭФ во Владивостоке.

Отвечая на вопрос о том, определена ли уже кандидатура на этот пост он сказал: "Мы не комментируем вопрос до тех пор, пока окончательно не получен агреман".

В ноябре прошлого года Михаил Галузин был освобожден от обязанностей посла России в Японии.

Андрей Руденко Япония Россия
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