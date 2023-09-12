МИД РФ запланировал назначить нового посла России в Японии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва намерена назначить нового посла России в Японии, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Будем, конечно", - сказал он журналистам на "полях" ВЭФ во Владивостоке.

Отвечая на вопрос о том, определена ли уже кандидатура на этот пост он сказал: "Мы не комментируем вопрос до тех пор, пока окончательно не получен агреман".

В ноябре прошлого года Михаил Галузин был освобожден от обязанностей посла России в Японии.