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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Путин предложил поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей

Для сотрудников дальневосточных предприятий ОПК предложено сделать ипотеку под 2%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по "дальневосточной ипотеке" до 9 миллионов рублей для жилья площадью свыше 60 кв.м.

"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, (...) а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома, отметил он.

Кроме этого, президент РФ предложил сделать ипотеку под 2% для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы - сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну - именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения. Так же, как это мы сделали для врачей и учителей", - сказал Путин.

Владимир Путин ВЭФ
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