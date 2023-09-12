Путин заявил, что власти РФ видят риски перегрева на рынке ипотеки и купируют их

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти РФ видят определенные риски перегрева на рынке ипотеки и купируют их, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

"Есть определенные риски, мы их видим и купируем", - сказал он.

По мнению президента, расширение программы "дальневосточной ипотеки", о котором было объявлено во вторник, не является нагрузкой для экономики.

Путин во вторник предложил скорректировать параметры "дальневосточной ипотеки", подняв верхнюю планку до 9 млн рублей для жилья площадью свыше 60 кв. м.