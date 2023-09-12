Путин выразил надежду, что компании договорятся о строительстве газопровода Мурманск - Волхов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что компании при посредничестве правительства договорятся, кто будет строить газопровод Мурманск - Волхов для снабжения газом будущего проекта по сжижению природного газа в районе Мурманска, который планирует реализовать "НОВАТЭК".

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что к 2030 году производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое - до 64 млн тонн в год. "В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Мурманского центра (Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа", ЦСКМС) новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях", - добавил президент РФ.

"Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области, вынужден об этом тоже сказать, хотя это напрямую не относится к Дальнему Востоку. Для его снабжения будет построен газопровод Волхов - Мурманск - Белокаменка. Очень надеюсь, что наши компании, сейчас не буду вдаваться в детали, договорятся между собой при посредничестве правительства - кто и как будет строить этот инфраструктурный объект", - сказал он.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" прорабатывает возможность реализации СПГ-проекта в Мурманске: три линии по 6,8 млн тонн, две из которых планируется ввести в 2027-м и 2029 году.

Как говорил глава компании Леонид Михельсон, для принятия инвестрешения требуется строительство газопровода Волхов - Мурманск, порядка 1,3 тыс. км, который будет обеспечивать проект ресурсами. По его словам, газотранспортный коридор Грязовец - Усть-Луга загружен только на 10%: "В связи с резким сокращением трубопроводного экспорта свободны мощности по прокачке более 90 млрд кубометров. Трем линиям сжижения в Мурманске нужно порядка 30 млрд кубометров в год", - говорил он.

Михельсон пояснял также, что газопровод в Мурманск будет строить сам "НОВАТЭК". "Газопровод до "Мурманского СПГ" мы будем строить сами. Основные предпроектные работы уже сделаны. Объем 30 миллиардов кубов, труба 1400 м - это как раз три линии", - подчеркнул он.

В то же время "Газпром" подписал с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве в области газоснабжения и газификации.

"По условиям соглашения, правительство региона разработает прогнозный топливно-энергетический баланс Мурманской области. "Газпром" скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации. В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода "Волхов - Мурманск", - сообщал "Газпром".

"Что касается строительства газопровода (Волхов - Мурманск - ИФ), все понимают, что надо его строить, надо начинать строить завтра, чтобы в 2027 году он был. Я считаю, что все вопросы правильно решатся", - отмечал Михельсон.

В начале мая 2023 года дочерние компании "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 1" (99%) и "НОВАТЭК Московская область" (1%) зарегистрировали ООО "Мурманск-Трансгаз".