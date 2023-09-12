Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Журналист из Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании терроризма

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева виновным по делу о финансировании терроризма, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд назначил Гаджиеву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В РоссииАбдулмумин Гаджиев не признал вину в финансировании терроризмаЧитать подробнее

Еще двум фигурантам дела, жителям Дагестана Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, суд назначил 18 и 17,5 лет колонии строгого режима соответственно.

Как сообщалось, Гаджиев, Тамбиев и Ризванов были задержаны 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании террористической деятельности. 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева.

По данным следствия, некий Исраил Ахмеднабиев в 2009 году присоединился к террористической организации и в том же году объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими неустановленными лицами, организовав сбор денег под видом работы благотворительных фондов для строительства мечети, помощи сиротам, тяжело больным и беженцам на территории Сирии.

В РоссииРоссийские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик"Читать подробнее

Гаджиев, являясь редактором отдела религии общественно-политической еженедельной газеты, опубликовал ряд статей с призывом жертвовать деньги в созданные ими фонды.

"Всего в результате организованного Ахмеднабиевым, Ризвановым, Гаджиевым, Тамбиевым и другими неустановленными следствием лицами сбора денежных средств для финансирования терроризма на счета созданных ими благотворительных фондов поступило не менее 68 млн рублей, 200 тыс. долларов США и 48 тыс. турецких лир", - сообщал СК.

Ахмеднабиев объявлен в международный розыск. Дело в отношении остальных фигурантов по ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (организация финансирования терроризма) УК РФ было передано в суд. Гособвинение просило назначить всем троим по 19 лет колонии строгого режима.

Черновик Абдулмумин Гаджиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

СКР назвал приоритетную версию ЧП с самолетом под Новосибирском

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота

Президент РФ заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота
Военная операция на Украине

Путин оценил потери Украины в ходе контрнаступления в 71,5 тыс. человек

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Президент РФ не стал отвечать на вопрос об участии в предстоящих выборах

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

На борту севшего в поле под Новосибирском самолета были 167 человек

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });