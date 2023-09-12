Журналист из Дагестана осужден на 17 лет по делу о финансировании терроризма

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева виновным по делу о финансировании терроризма, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд назначил Гаджиеву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще двум фигурантам дела, жителям Дагестана Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, суд назначил 18 и 17,5 лет колонии строгого режима соответственно.

Как сообщалось, Гаджиев, Тамбиев и Ризванов были задержаны 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании террористической деятельности. 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева.

По данным следствия, некий Исраил Ахмеднабиев в 2009 году присоединился к террористической организации и в том же году объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими неустановленными лицами, организовав сбор денег под видом работы благотворительных фондов для строительства мечети, помощи сиротам, тяжело больным и беженцам на территории Сирии.

Гаджиев, являясь редактором отдела религии общественно-политической еженедельной газеты, опубликовал ряд статей с призывом жертвовать деньги в созданные ими фонды.

"Всего в результате организованного Ахмеднабиевым, Ризвановым, Гаджиевым, Тамбиевым и другими неустановленными следствием лицами сбора денежных средств для финансирования терроризма на счета созданных ими благотворительных фондов поступило не менее 68 млн рублей, 200 тыс. долларов США и 48 тыс. турецких лир", - сообщал СК.

Ахмеднабиев объявлен в международный розыск. Дело в отношении остальных фигурантов по ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (организация финансирования терроризма) УК РФ было передано в суд. Гособвинение просило назначить всем троим по 19 лет колонии строгого режима.