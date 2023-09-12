ФАС возбудила дело об аукционе, на котором нефтяной участок подорожал в 1000 раз

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Удмуртское управление ФАС возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский в Удмуртии, сообщает пресс-служба управления.

В торгах приняли участие ООО "Сал-ойл", ООО "УДС нефть", ООО "Флагман ойл" и ООО "Авангард". Итоговый размер платежа за участок составил 693,2 млн рублей, что более чем в 1 тысячу раз превысило стартовую цену. Максимальную цену предложил "Авангард", но в дальнейшем отказался от оплаты разового платежа.

"Сотрудники службы выяснили, что на торгах боролись два картеля. Один состоял из хозяйствующих субъектов: ООО "Авангард" и группы лиц ООО "Флагман ойл" и ООО "Флагман инжиниринг". Второй состоял из хозяйствующих субъектов: ООО "УДС нефть" и ООО "Сал-ойл", - говорится в сообщении.

По мнению антимонопольной службы, целью компаний было ограничение конкуренции для установления и поддержания цен на рынке реализации углеводородного сырья, что нарушает закон о защите конкуренции. Поэтому было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Торги по этому небольшому участку, не обладающему значительными запасами углеводородов, прошли 30 июня. Сначала борьба велась между тремя соперниками - "УДС Нефтью", "Авангардом" и "Флагман Ойлом". После 10 шага аукциона, когда цена поднялась до 1,36 млн рублей, "УДС Нефть" и "Флагман Ойл" перестали торговаться.

"Авангард" остался один, но по неизвестным причинам продолжал повышать ставки сам для себя. После 324 шага аукциона в борьбу неожиданно вступило ООО "Сал-Ойл", предложив за участок 551,4 млн рублей. Однако "Авангард" перебил эту ставку и продолжил повышать цену.

В результате в ходе аукциона на Южно-Костоватовский участок было пройдено 334 шага. Итоговый размер платежа за участок составил 693,2 млн рублей, что более чем в 1 тысячу раз превышает стартовую цену (628,1 тыс. рублей). По этой цене участок должен был достаться "Авангарду".

Минприроды 8 августа сообщило, что победитель не внес разовый платеж за лицензию в установленный законом срок.

В пределах Южно-Костоватовского участка расположены ресурсы нефтеперспективных структур категории Dл в количестве 195 тыс. тонн. Площадь участка - 9,7 кв. км. Объект прилегает к Арланскому месторождению "Белкамнефти" (99%-я "дочка" НК "Нефтиса") и Ельниковским участкам "Удмуртнефти".

ООО "Авангард" зарегистрировано 10 апреля 2023 года. Основной заявленный вид деятельности компании - предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Единственный учредитель компании, он же генеральный директор - Дмитрий Матрос.

ООО "Флагман ойл" зарегистрировано в феврале 2020 года. Отрасль - добыча нефти и нефтяного (попутного) газа. По данным ЕГРЮЛ, компания в равных долях принадлежит ее гендиректору Якову Клыкову, а также Леониду Клыкову, Дмитрию Дурнову и Евгению Матросу.

ООО "Флагман инжиниринг" зарегистрировано в январе 2016 года, отрасль - предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Гендиректором является Яков Клыков. Компания в равных долях принадлежит ООО "Флагман ойл" и ООО "Инвест".

ООО "Сал-ойл" зарегистрировано в июне 2022 года, отрасль - добыча нефти. Гендиректором и владельцем является Аркадий Спивак.

"УДС Нефть" входит в структуру "УДС Групп" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина.