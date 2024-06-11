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В Рязанской области выявили дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картеля на торгах по капитальному ремонту автодорог в Рязанской области, сообщила пресс-служба ФАС.

"Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СтройКапиталлГрупп" и ООО "ПромПесок". Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. (...) Торги проводились на территории Рязанской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля", - говорится в сообщении.

Компании заключили договоры на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и капремонт автодорог.

Если вина компаний будет установлена, то для них предусмотрены оборотные штрафы, отметили в ФАС.

ФАС Рязанская область
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