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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Глава Севастополя сообщил о ракетной атаке на город

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Система ПВО отработала в Севастополе ночью в среду, после атаки на город начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в районе Килен-балки начался пожар "не на гражданском объекте".

"По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки", - отметил Развожаев.

На месте работают спецслужбы. Пожару присвоен четвертый класс.

Продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове, сообщил губернатор.

Севастополь Михаил Развожаев
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