Глава Севастополя сообщил о ракетной атаке на город
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Система ПВО отработала в Севастополе ночью в среду, после атаки на город начался пожар, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало", - написал он в своем телеграм-канале.
По данным губернатора, в районе Килен-балки начался пожар "не на гражданском объекте".
"По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки", - отметил Развожаев.
На месте работают спецслужбы. Пожару присвоен четвертый класс.
Продолжается контроль воздушной обстановки, все оперативные службы наготове, сообщил губернатор.