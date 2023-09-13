Губернатор Севастополя сообщил, что 24 человека пострадали в результате атаки на город

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 человек получили травмы в результате ночной атаки на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у 4-х - состояние средней степени тяжести", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он призвал не выкладывать видео происшествия, чтобы "не помогать врагу" и доверять только официальным источникам информации.

Ранее губернатор сообщал о работе ПВО и о пожаре "не на гражданском объекте" в районе Южной бухты, возникшем, по предварительной информации, "из-за ракетной атаки".