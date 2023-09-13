Мощность АЭС для Дальнего Востока может достигнуть 1,2 ГВт

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" изучает строительство АЭС на Дальнем Востоке мощностью 1,2 ГВт, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением проекта.

Речь идет о двухблочной станции с реакторами ВВЭР. Станция может быть построена в промежутке между 2035 и 2042 годами, отметил собеседник издания. Источники финансирования для нее еще не определены.

В "Росатоме" изданию не прокомментировали ситуацию.

Осенью прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что ведомство рассматривало возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке - на юге Приморья, но окончательного решения на тот момент не было.

Как сообщал глава "Росатома" Алексей Лихачев, обсуждается строительство станции под развитие определенных производств в 2030-е годы.