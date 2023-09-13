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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Песков отметил, что санкции СБ ООН не помешают отношениям РФ и КНДР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет свою позицию в отношении санкций СБ ООН в отношении КНДР, но это не должно мешать развитию отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в ООН, в Совете Безопасности, но это не может и не должно препятствовать дальнейшему развитию российско-северокорейских отношений", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, как поддержка Россией санкций СБ ООН против КНДР увязывается со строительством новых отношений с Пхеньяном.

Дмитрий Песков ООН КНДР
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