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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Два рейса "Якутии" из Благовещенска задержались на сутки из-за поломки самолета

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" взяла на обслуживание рейсы из Благовещенска в Хабаровск и Владивосток, которые не смогла выполнить авиакомпания "Якутия" из-за поломки самолета, сообщает Минтранс Амурской области.

"В связи с технической неисправностью самолета произошел сбой в графике движения рейсов авиакомпании "Якутия", выполняющей полеты на маршрутах Благовещенск - Владивосток и Благовещенск - Хабаровск. Пассажирам задержанных рейсов предложено размещение в гостиницах на период ожидания вылета", - говорится в сообщении.

Задержка рейсов составит сутки, они будут выполнены утром 14 сентября. Сложности с поиском свободного борта возникли из-за высокого сезона и ограниченных технических ресурсов у авиакомпаний. Оперативное решение принято в результате переговоров министра транспорта области Александра Зеленина и руководителя дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

"Мы конечно понимаем справедливое негодование пассажиров, видим систематическое нарушение регулярности полетов компанией "Якутия" в летний период на этих направлениях. Сейчас вопрос удалось решить оперативно, авиакомпания "Аврора" вошла в положение амурчан, и направила свой борт для выполнения этих задержанных рейсов", - отметил Зеленин.

Рейс HZ-2135 из Благовещенска во Владивосток отправится 14 сентября в 06:50 по местному времени. В этот же день запланирован рейс HZ-2138 в Хабаровск в 07:00 по амурскому времени.

Благовещенск Аврора Якутия Амурская область Александр Зеленин Константин Сухоребрик
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