Российские военные уничтожили в зоне СВО 37 украинских беспилотников за сутки
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции 37 украинских беспилотников.
"Уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской народной республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.
Он заявил, что уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявил Конашенков.