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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Российские военные уничтожили в зоне СВО 37 украинских беспилотников за сутки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции 37 украинских беспилотников.

"Уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской народной республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

Он заявил, что уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны
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