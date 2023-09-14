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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Под Саратовом произошла разгерметизация газопровода

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Разгерметизация на газопроводе d-1000 "Газпром Трансгаз Саратов" с последующим горением произошла в Саратовской области, сообщает в четверг телеграм-канал ГУ МЧС региона.

Инцидент случился на первой нитке газопровода "Песчаный-Умет-Сторожевка" в районе поселка Красный Октябрь, говорится в сообщении.

"Газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время происходит горение травы на площади 2 га",- отмечается в пресс-релизе.

На месте работают четыре пожарных расчета.

Пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС.

Газпром МЧС Саратов
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