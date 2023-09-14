В Саратовской области потушили открытое горение на газопроводе

Факельное горение продолжается - догорают остатки газа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Саратовской области ликвидировали открытое горение на газопроводе d-1000 "Газпром Трансгаз Саратов", сообщил в Telegram глава областного управления обеспечения жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Он сообщил с места происшествия, что открытое горение газопровода устранено. Рядом с газопроводом горела трава на площади 2 га, как и сообщалось ранее. Никто не пострадал.

"Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - написал Юрин.

"Факельное горение (на газопроводе - ИФ) не прекращено. Догорают остатки газа. Это не тушится", - сказали при этом журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

В пресс-службе регионального Минпромэнерго "Интерфаксу" сообщили, что газоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.

"Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия", - отметили в министерстве.

Пожар в районе поселка Красный Октябрь начался утром 14 сентября из-за разгерметизации первой нитки магистрального газопровода "Песчаный-Умет-Сторожевка".