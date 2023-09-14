В Думе оценили примерно в 90% долю теневой аренды жилья

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 90% жилья в России сдается без заключения официальных договоров, заявил на брифинге зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

"У нас вот эта история вся арендная продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90%. Растет количество официальных заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости. Люди сдают по договору жилье элитное и бизнес-класса", - рассказал он и добавил, что недвижимость среднего уровня остается "в тени".

Кирьянов также призвал уделить особое внимание риелторам: законодательно закрепить их права и обязанности. Специалистов следует "выводить из подпольных условий в нормальную занятость", отметил он.