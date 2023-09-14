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Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве

Митволь приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве
Олег Митволь во время первого заседания по уголовному делу в Железнодорожном районном суде
Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Красноярска приговорил бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве.

"С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила прокуратура Красноярского края.

Бывший чиновник в суде признал вину, сообщило ранее в этот день надзорное ведомство.

"Митволь признал вину. Он сообщил, что в рамках досудебного соглашения дал показания против бывших руководителей правительства края, а также просит защиту для семьи", - сказали представитель прокуратуры.

Дело Митволя, который ранее также занимал должность префекта Северного округа Москвы, а к моменту задержания возглавлял совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз), связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

В марте 2019 года губернатор Александр Усс сообщил, что из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей на развитие метро в Красноярске. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация (ПСД) передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

Митволя арестовали в июне 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей, ему вменили мошенничество (ч.4 ст.159 УК). Он заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность в добровольном порядке возместить государству ущерб. В начале июля 2023 года суд перевел его под домашний арест.

В июле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Красноярского краевого транспортного управления, он подозревается в превышении полномочий при подписании акта приема-передачи корректировок ПСД красноярского метро. Общий имущественный ущерб составил 742 млн рублей.

Железнодорожный суд Красноярск Росприроднадзор Олег Митволь
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