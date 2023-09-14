Олег Митволь в суде признал вину в мошенничестве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект САО Москвы, а ныне глава совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Олег Митволь признал в суде вину в мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело Митволя в особом порядке рассматривает Железнодорожный районный суд Красноярска. Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере при строительстве метро.

"Митволь признал вину. Он сообщил, что в рамках досудебного соглашения дал показания против руководителей правительства края и просит защиту для семьи", - сказали в прокуратуре.

Дело Митволя связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

В марте 2019 года губернатор Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в Красноярске. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация (ПСД) передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

Митволя арестовали в июне 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей, ему вменили статью о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Он заключил досудебное соглашение со следствием выразил готовность готов в добровольном порядке возместить ущерб, нанесенный государству. В начале июля 2023 года суд перевел его под домашний арест.

В июле 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Красноярского краевого транспортного управления, он подозревается в превышении полномочий при подписании акта приема-передачи корректировок ПСД красноярского метро. Общий имущественный ущерб составил 742 млн рублей.