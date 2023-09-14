Для развития энергетики Дальнего Востока предлагается механизм проектного финансирования

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Для поддержки развития энергетики на Дальнем Востоке может быть использован механизм проектного финансирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Документ нужно сформировать в самые кратчайшие сроки, обязательно с привлечением крупных энергетических компаний, ну и, конечно, следует предусмотреть механизм ее проектного финансирования", - сказал глава кабинета министров, говоря о программе развития энергомощностей на Дальнем Востоке до 2050 года.

"Перед правительством поставлена задача совместно с крупными энергокомпаниями подготовить программу развития мощностей на Дальнем Востоке, рассчитанную на длительный срок - до 2050 года. Это поручение мы будем исполнять. И самое главное, что у нас уже есть наработки по программам развития тепловой генерации, строительства гидроэлектростанций, размещения атомных электростанций, а также электросетевого хозяйства", - говорил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, чьи слова приводились в сообщении ведомства.

По его словам, программа развития энергетики ДФО будет включать не только проекты для энергосистемы Дальнего Востока, но и проекты энергодефицитных районов юго-восточной части энергосистемы Сибири (Забайкальский край и Бурятия). В отношении Бурятии Минэнерго планирует учесть в программе и деятельность майнеров, отмечалось в сообщении ведомства.

Согласно проекту схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 гг. (документ пока только рассматривается и не утвержден - ИФ), "Системный оператор" ("СО ЕЭС") считает необходимым построить на Дальнем Востоке объекты генерации суммарной мощностью "не менее 1348 МВт и не более 1483 МВт". В частности, 453-498 МВт нужны "центральной части энергосистемы Амурской области и левобережной части энергосистемы Хабаровского края, еще 450-495 МВт - правобережной части энергосистемы Хабаровского края и Приморского края, 220-242 МВт - южной части энергосистемы Приморского края, 225-247 МВт - северной части энергосистемы Хабаровского края", отмечается в проекте.

Эти объемы новой генерации должны быть отобраны на соответствующем конкурсе, отмечали в "СО ЕЭС".

Ранее также сообщалось, что на Дальнем Востоке может быть построена АЭС - на юге Приморья. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что строительство станции обсуждается под развитие определенных производств в 2030-е годы.