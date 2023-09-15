Доля иностранных инвестиций на Дальнем Востоке РФ составила порядка 7%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доля иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока РФ на данный момент составляет около 7% от их общего объема, сказал вице-премьер РФ Юрий Трутнев в пятницу на пресс-конференции, которая проходит в режиме телемоста Москва - Владивосток.

"В целом у нас иностранных инвестиций на Дальнем Востоке - порядка 7%. Хорошо это или плохо - я не знаю. Мне кажется, это неплохо. Это говорит о том, что все-таки основная часть развития Дальнего Востока связана с нашими, российскими инвестициями, и они стабильны", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в России сейчас действуют два специальных административных района (САР).

"5 трлн рублей активов вернулись в Российскую Федерацию через остров Русский. Это, в общем, наши (российские - ИФ) деньги, но они сидели в других юрисдикциях. Где-нибудь в офшорных территориях, на Кипре, Британских Виргинских островах. Сейчас они (инвесторы - ИФ) все пришли домой, потому что осознали, что дома как-то надежнее. Ничего не отбирают. И мы этим результатом довольны, считаем, что это правильное направление. А сотрудничество со всеми странами обязательно будем развивать", - добавил Трутнев.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Количество резидентов районов резко стало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций, до этого резиденты появлялись в САР медленно - в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года - 36. На начало сентября 2023 года их количество достигло 254, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).