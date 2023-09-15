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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Сенатор заявил о проблемах у калининградцев при транзите через Литву даже с шенгеном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Жители Калининградской области не могут проследовать транзитом через Литву в Россию даже при наличии шенгенской визы, сообщил "Интерфаксу" сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в пятницу.

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"Ситуация на границе с Литвой для жителей Калининградской области складывается несколько странно. Литва не пропускает даже тех граждан, кто имеет шенгенскую визу и хочет проехать по ней в Россию. Соседи объясняют это тем, что якобы они не могут контролировать передвижение россиян после пересечения ими границы", - сказал Шендерюк-Жидков.

По его данным, Литва не впускает и тех калининградцев, кто собирается по шенгенским визам выехать в другие страны ЕС.

"При этом они не препятствуют транзиту тех калининградцев, кто имеет упрощенный проездной документ, что дает право на проезд через Литву в течение одних суток. Они пересекают российско-литовскую границу без каких бы то ни было проблем", - заключил сенатор.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни, за минувшие сутки Литва не пропустила на свою территорию шесть автомашин, следовавших из региона.

Ранее Еврокомиссия опубликовала новые правила ограничения поездок граждан РФ по странам ЕС. В частности, страны ЕС могут водить запрет на въезд легковых автомобилей граждан РФ и конфисковать личный автотранспорт россиян.

Калининградская область Литва
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